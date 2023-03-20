Финалистка «Евровидения» певица Манижа задолжала налоговой 225 тысяч и улетела из России

Два года назад о певице Маниже говорила вся Россия. Она поехала от нашей страны на песенный конкурс «Евровидение» с композицией «Русская женщина». Несмотря на сложную политическую ситуацию в мире уже тогда, артистка не побоялась поехать в Европу и продвигать свои идеи. В итоге победить ей не удалось, но зато она вполне достойно выступила в финале. Теперь же взгляды вокалистки изменились, и из-за этого у нее появились проблемы с концертами. Однако, как выяснилось, не только с ними.

По информации издания kp.ru, у Манижи есть довольно большая задолженность по налогам. Оказалось, ей необходимо выплатить около 225 тысяч рублей, но пока она не спешит это делать. Более того, не погасив долг, певица улетела в гастрольный тур по зарубежным городам. Сама она называет его «неотмененным», так как российские ее выступления так и не удались.

Известно, что недавно Манижа показала свою концертную программу в Израиле, и это событие не проигнорировала Примадонна. Алла Пугачева без мужа пришла на светское мероприятие в черном плаще и с охранником под боком, а после весьма лестно отозвалась о самой певице. Исполнительница хита «Арлекино» и раньше поддерживала ее, но теперь ее любовь возросла вдвойне. Она пожелала Маниже не унывать и двигаться дальше.

Отметим, что концерт артистки в Тель-Авиве мог в принципе не состояться, так как обычно при задолженности налоговым службам свыше 30 тысяч рублей за границу не выпускают. Однако вокалистке это все-таки удалось. Как пояснил звездный адвокат Андрей Алешкин запрет просто не успели вынести, так как это не автоматический процесс. Сначала нужно обратиться в суд. При этом то, что Манижа находится не в России, никак не отменяет ее долга. Так что приставы вполне могут арестовать ее имущество, если деньги не будут заплачены в скором времени.

Ранее в особняке известного блогера Лерчек прошли масштабные обыски из-за долга в 300 миллионов рублей.