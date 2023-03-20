Наталья Фатеева запретила полицейским осматривать квартиру после ограбления домработницей

В минувшие выходные стало известно об ограблении известной советской актрисы Натальи Фатеевой. Пока звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» находилась по рекомендации врачей в стационаре, ее домработница, приходящая несколько раз в месяц для уборки, обнесла квартиру артистки. Вернувшаяся домой Наталья Николаевна не обнаружила денег, одежды и даже продуктов.

Полицейские оперативно отреагировали на сообщения в СМИ и решили помочь актрисе. Вот только Фатеева запретила им браться за это дело. Об этом стало известно mk.ru. Она в письменной форме отказалась от расследования кражи и заявила, что не желает, чтобы посторонние осматривали ее квартиру, а также применяли дактилоскопический порошок и приводили кинолога с полицейской собакой.

По какой именно причине Наталья Николаевна оказалась так категорична, выяснить не удалось. Напомним, что кражу, по словам актрисы, совершила гражданка Узбекистана. Всего было украдено в период с декабря по январь 35 тысяч рублей без учета предметов гардероба и продуктов.

Ранее о 88-летней Наталье Фатеевой высказался ее внук, которого она не признала еще в детстве. Он сейчас работает в киноиндустрии и имеет большой успех, а о знаменитой бабушке он ничего не знает, да и не хочет налаживать с ней связь.