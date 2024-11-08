«Трагедия на лице читается»: в Госдуме пожалели уехавшую из России Пугачеву

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что россиянам надо пожалеть Аллу Пугачеву. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению депутата, певица выглядит потерянно, оставшись без родины. Он убежден, что Пугачеву следует пожалеть: раньше она была «витринной звездой», а теперь живет в чужой стране без поддержки.

«Пугачева, допустим, уже в возрасте. Видно, что человек, полностью растерявшийся. У нее трагедия на лице читается. Она была «витринной звездой» в СССР и позже. А сейчас без родины осталась», — высказался Виталий.

Несмотря на провокационные высказывания артистки, депутат считает, что нужно разделять творчество Пугачевой с ее политическими взглядами. Он убежден: песни Аллы Борисовны не несут вреда для слушателей.

«Авторы писали для Пугачевой песни, она исполняла. Какие-то неплохо, какие-то мне не нравятся. Но не коробят, пусть будут», — резюмировал депутат.

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