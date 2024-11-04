Коллекцию антиквариата Аллы Пугачевой признали дешевкой с мелких европейских рынков

Искусствовед и арт-блогер Софья Багдасарова по фотографиям из замка в деревне Грязь изучила коллекцию живописи певицы Аллы Пугачевой и пришла к выводу, что никакой реальной музейной ценности она не представляет.

Она с иронией прокомментировала сообщения о том, что в коллекции исполнительницы хита «Мадам Брошкина» имеется полотно художника Доменико Пулиго, современника Леонардо да Винчи, цена на которое начинается от 1 миллиона долларов (97,5 миллиона рублей -прим. «Страсти»). Как отметила эксперт, она впервые узнала о существовании этого художника, но поинтересовалась его историей.

«Цена на Пулиго на аукционах начинается с 5-10 тысяч евро, а аукционный рекорд на него — примерно 250 тысяч евро современными деньгами 26,5 млн рублей -прим. «Страсти»)», - пояснила Багдасарова в своем Telegram-канале «Шакко. Об искусстве».

Кроме того, в коллекции Пугачевой есть полотно «Вид на город у реки с ветряной мельницей» художника Яна ван Гойена. Как отметила Багдасарова, автор периода золотого века голландской живописи написал 1200 картин.

«Строчил как бешеный принтер», что ценности художнику не прибавляет», - прокомментировала искусствовед.

Далее она заметила на фотографии интерьеров замка панно рококо в стиле шинуазри 18 века и гобелен 17 века. Эти работы искусствовед назвала хорошими.

«Портрет французского короля школы Клуэ и дамы 16 века, венецианская школа, дешево, так как копии известных музейных вещей», - раскритиковала Багдасарова.

В итоге она признала нашумевший антиквариат подходящим только для провинциальных музеев.

«С точки зрения настоящего коллекционирования все, что видно на интерьерных фото - грустновато… Выглядит так, как будто искусство подбирали дизайнеры интерьера, создавшие этот феерический «замок» (и гордящиеся этим). Это мелочевка, дешевка с мелких европейских аукционов и галерей», - заключила эксперт.

Комментируя озвученную ранее стоимость коллекции в размере 20 миллионов евро, Софья отметила, что Пугачева вполне могла отдать эту сумму: «смотря, кто и насколько умело продавал».

Напомним, во время прошлогоднего визита Пугачевой в Россию ее представители составили опись антиквариата, находящегося в замке в подмосковной древне Грязь. Предметы старины были подготовлены к отправке за границу из аэропорта Шереметьево, однако на таможне груз не выпустили.

Ранее экс-директор Филиппа Киркорова, продюсер Леонид Дзюник предположил, что Пугачева могла унаследовать коллекцию антиквариата от покойного второго мужа, продюсера Александра Стефановича.