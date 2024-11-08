«И так людей оскорбляешь»: Харламов объяснил, почему выбрал Кологривого соведущим в шоу
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Актер Никита Кологривый станет соведущим Гарика Харламова в Comedy Club. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».
В новом выпуске юмористического шоу Никита Кологривый дебютирует на сцене Comedy. Гарик отметил, что актер, славящийся провокационными высказываниями, может теперь оскорблять людей, «глядя им в глаза».
«Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в Интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», — высказался юморист.
Гостем передачи станет Эльдар Джарахов, после интервью с которым Никита обрел скандальную популярность. Также в выпуске появится Алена Апина, коллега Кологривого по сериалу «Комбинация».
Ранее сообщалось, что Никита Кологривый проигнорировал коллег по «Слову пацана» на премии журнала. Подробности читайте в этой новости.
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