«И так людей оскорбляешь»: Харламов объяснил, почему выбрал Кологривого соведущим в шоу

Актер Никита Кологривый станет соведущим Гарика Харламова в Comedy Club. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

В новом выпуске юмористического шоу Никита Кологривый дебютирует на сцене Comedy. Гарик отметил, что актер, славящийся провокационными высказываниями, может теперь оскорблять людей, «глядя им в глаза».

«Мы решили позвать тебя ведущим, потому что ты обычно и так в Интернете людей оскорбляешь. А теперь у тебя есть возможность сделать это, глядя им в глаза», — высказался юморист.

Гостем передачи станет Эльдар Джарахов, после интервью с которым Никита обрел скандальную популярность. Также в выпуске появится Алена Апина, коллега Кологривого по сериалу «Комбинация».

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый проигнорировал коллег по «Слову пацана» на премии журнала. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певица Рита Дакота пожалела о блефаропластике.