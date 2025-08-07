«Традиция взяла начало много лет назад»: как Виктория Лопырева отметила день рождения за рубежом

Виктория Лопырева рассказала, как 12 дней отмечала 42-летие в Турции. Модель опубликовала праздничные кадры в соцсети.

Виктория Лопырева с размахом отметила 42-летие. Вместе с друзьями, сестрой и сыном она отправилась в Мармарис, а затем продолжила путешествие по элитным местам Турции. Виктория устраивала вечеринки на яхтах и ресторанах Бодрума.

«Традиция улетать куда-то девчачей компанией взяла начало много лет назад. Только раньше это были сумасшедшие поездки», — высказалась знаменитость.

Модель на протяжении 12 дней задувала свечи на тортах в виде десертов с ягодами и примеряла различные наряды. По словам Виктории, она весело провела время и отдохнула.

«Я осознала, какие потрясающие люди меня окружают. Спасибо каждому, кто стал частью моего долгого празднования», — резюмировала она.

