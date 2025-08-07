Данила Козловский прилетел в Санкт-Петербург для съемок в фильме Алексея Учителя

Актер Данила Козловский прилетел в Санкт-Петербург, он примет участие в съемках нового фильма режиссера Алексея Учителя. Изданию Kp.ru подтвердили, что он присоединился к актерскому составу.

Козловский сыграет в фильме «Шум времени». Картина посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу.

Главную роль в фильме исполнит Олег Савцов. В картине сыграют Никита Кологривый, Евгений Цыганов, его дочь Полина.

Фильм посвящен не биографии Шостаковича. Как рассказывал Алексей Учитель, это будет «фильм-притча» о гении, создававшем музыку вопреки всему.

В Петербурге ради съемок массовой сцены парада физкультурников перекрывали улицу в центре. Частично съемки прошли в здании этнографического музея и дворце Бобринских.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что один съемочный день Козловского стоит от 1 млн рублей. Актеру поступают предложения сняться в кино, но не такие частые, отмечал он.