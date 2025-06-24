Виктория Лопырева рассказала о жизни на две страны и сыне от Игоря Булатова. Ее слова передает Спорт-Экспресс.

В новом интервью модель призналась, что живет на две страны: она работает в ОАЭ и в перерывах прилетает к родным в Россию ради встреч сына с бабушкой и папой. Наследник Виктории учится в частной школе за границей, занимается футболом и рисованием.

«В нашей столице гораздо больше людей, которые жаждут внимания Марка Лео и его компании. Тут любимая бабушка и папа делят время — маме достается меньше. Но я только рада», — заявила она.

По словам знаменитости, после рождения ребенка она потеряла интерес к светской жизни и старается больше времени проводить с ним. Лопырева любит провожать и встречать сына из школы, чтобы «поболтать» и вместе отправиться на ланч. После этого Виктория уезжает на съемки, а наследник — на спортивные секции.

«С появлением сына и особенно, когда он уже подрос и мы полноценно общаемся, потеряла интерес к светской жизни. Чувствую, что просто обкрадываю себя, если не провожу время с Марком Лео», — призналась Виктория.

Ранее модель Виктория Лопырева воссоединилась с мужем Булатовым после расставания. Подробности читайте в этой новости.