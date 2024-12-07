«Традиционно у себя дома»: Анастасия Волочкова встретит Новый год с бойфрендом дочери

Анастасия Волочкова встретит Новый год с возлюбленным дочери.

Балерина призналась, что привыкла встречать праздник в кругу семьи и близких друзей у себя в особняке.

По словам Волочковой, все дела по подготовке к Новому году она берет на себя, включая и приготовление фирменных салатов. Также артистка подчеркнула, что уже украсила дом и создала праздничное настроение в преддверии праздников.

«Новый год я традиционно отмечаю у себя дома, ко мне приезжает дочь с парнем. Иногда встречаюсь с гостями, ко мне приходит много друзей. Кстати, я уже давно украсила дом, у меня стоит елка огромная и наряжен почти каждый квадратный метр моего особняка, поэтому новогодняя атмосфера у меня давно уже царит», — поделилась Анастасия.

Кроме того, Волочкова не стал скрывать и того факта, что она продолжает тренироваться в балетном зале даже в праздничное время. По этой причине ей придется держать себя в строю и не налегать на тяжелую пищу. Также Анастасия планирует дать целую серию концертов по Москве и области, из-за чего ей сейчас точно нельзя расслабляться. Подробности приводит Вечерняя Москва.

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