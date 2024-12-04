«Не бываю у нее в гостях»: Волочкова подтвердила, что дочь съехала от отца ради жизни с бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила, что ее дочь Ариадна больше не живет с отцом. Девушка съехала, чтобы больше времени проводить со своим парнем. И в гости звездную маму не зовет.

По признанию танцовщицы, в квартире, где теперь живет Ариадна, она не бывает. Дело в том, что они обе предпочитают видеться именно в доме балерины. Анастасия объясняет это тем, что там комфортнее.

«Сейчас у нее своя личная жизнь, она живет независимо от мамы и папы, Ариадна стала взрослой. Я не бываю у нее в гостях, она сама приезжает ко мне. Потому что у меня большой дом, она тут девять лет прожила. Тут комфортно, просторно и можно любыми секретами поделиться», - поделилась Волочкова с Woman.ru.

К слову, в одном из последних интервью артистка заявила, что ее дочь начала чувствовала себя чужой в доме отца, когда у него родились сыновья. Однако эту информацию опровергла мачеха Ариадны. По ее словам, девушка никогда не была лишней, и они с мужем стараются часто с ней общаться даже после ее переезда.

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