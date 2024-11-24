«Тоже счастлива»: Айза-Лилуна Ай опубликовала видео с новым возлюбленным после предложения Гуфа

Айза-Лилуна Ай поделилась видео с новым возлюбленным на фоне предложения Гуфа. Блогерша улетела из Москвы на Бали, где все это время ее ждал новый молодой человек.

Новости о том, что бывший муж сделал предложение 26-летней девушки Разият Салаховой, блогерша уже прокомментировала. Она призналась, что рада таким известиям и что Алексей Долматов заслуживает счастья. Кроме того, по словам Айзы, она уже готовит личные поздравления для молодоженов.

Однако после этих слов Лилуна-Ай практически сразу же опубликовала видео, на котором она запечатлена в компании своего возлюбленного Степана Кузьменко, который до отношений с ней вел непубличный образ жизни. Пока молодой человек занимается на тренажерах, он еще и параллельно держит Айзу, обнимающего его, на руках.

Поклонники блогерши начали подозревать, что Айза приревновала бывшего супруга из-за новостей о его предстоящем третьем браке и что именно по этой причине девушка решила опубликовать видео: ей хотелось заявить и о своем счастье тоже.

«POV: когда узнала, что бывший женится и надо срочно показать, что тоже счастлива», — написал один из подписчиков. Айза не растерялась и ответила: «Слишком заметно, да?».

Напомним, что Степан младше Айзы на 10 лет, но возраст не мешает их любви и счастливым отношениям. Кроме того, не привыкший к публичной жизни, молодой человек с юмором относится к сплетням, которые связаны с его отношениями с Лилуной-Ай.

Ранее мы писали о том, что после лечения в рехабе Гуф выступил с концертом и сделал два громких заявления со сцены.

Также сообщалось, что Айза рассказала, ревнует ли Олега Майами к Ольге Бузовой.