Айза рассказала, ревнует ли Олега Майами к Ольге Бузовой

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что не ревнует бывшего бойфренда, рэпера Олега Майами к певице Ольге Бузовой. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Слухи о романе Бузовой и Майами появились в начале ноября. Исполнительница представила совместный клип с рэпером на песню «Такси», в котором она и Майами играют влюбленную пару. Фанаты предположили, что у знаменитостей зародились романтические отношения.

«В тот день мы были свободны как никогда...» — подписала анонс к выходу ролика Бузова.

Айза, в свою очередь, рассказала, что рада бывшего возлюбленного. Бизнесвумен подчеркнула, что у Бузовой и Майами есть общие мечты и стремления. Знаменитость считает, что артисты «на одной волне». Она пожелала им удачи в карьер и в любви.

«Олег был незабываемой частью моей жизни! Он меня делал очень счастливой и в самый нужный момент дал мне много веры в себя. И я никогда не перестану его за это благодарить. Я была влюблена в наш с ним легкий и беззаботный вайб. Я ему всегда желала всего самого лучшего, а Оля реально крутая», — высказалась Айза.

Ранее Айза раскрыла, когда вернется в Россию.