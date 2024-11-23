«Я хочу жениться»: после лечения в рехабе Гуф выступил с концертом и сделал два громких заявления со сцены

Скандальный рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, удивил поклонников не только первым в истории российского шоу-бизнеса концертом с электронным браслетом, но и заявлением со сцены о желании вновь жениться. Музыкант неожиданно сделал предложение своей новой девушке Разият Салаховой.

Как пишет Telegram-канал Mash, для рэпера, проходящего лечение в наркологической клинике после нашумевшей потасовки в подмосковной бане, сделали исключение и позволили выступить с сольным концертом в Москве.

«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять», - заявил со сцены Алексей.

Счастливая 26-летняя Разият вышла на сцену и приняла предложение 45-летнего артиста. При этом он категорически отказался становиться на одно колено.

В своем Telegram-канале избранница Гуфа подтвердила, что согласилась выйти замуж за музыканта, а также с уверенностью заявила: «Любого приручу!»

Кроме того, Алексей сообщил поклонникам, что хочет завершить карьеру в 2025 году, но перед этим отправится в прощальный гастрольный тур.

После концерта музыкант вновь вернулся реабилитационный центр, где продолжит лечение от зависимостей.

Напомним, Долматов оказался в рехабе после скандала в бане. Там он отказался платить по счету и устроил драку с сотрудником полиции, который не находился при исполнении. Кроме того, у рэпера произошел очередной наркотический срыв. В клиниках по реабилитации Алексей пребывает уже не в первый раз.

Ранее нарколог Мария Касперович в беседе с сайтом «Страсти» оценила шансы рэпера на победу над зависимостью. Она не исключила, что после рехаба у рэпера Гуфа может быть срыв.