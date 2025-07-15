«Тот случай, когда волосы не идут»: в Сети раскритиковали имидж Аверина в молодости

Актера Максима Аверина сравнили с «пещерным человеком» из-за старого фото с волосами. Стас Садальский показал снимок многолетней давности в соцсети.

В личном блоге Стас вспомнил о съемках в фильме «Любовь зла», которые проходили в Севастополе. Он разместил снимок со съемочной площадки вместе с коллегами по проекту — Ларисой Удовиченко и Максимом Авериным. Глядя на фото, подписчики не узнали Максима, у которого на тот момент были длинные волосы. Пользователи Сети решили, что актер похож на «пещерного человека».

«Это Аверин, что ли? Вообще не узнала. Тот случай, когда волосы категорически не идут. Похож на пещерного человека», — высказались россияне.