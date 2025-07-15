«Сначала и не понял, что это Мария»: Шарапова удивила поклонников переменами во внешности

Теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Сети новые снимки, на которых многие пользователи ее даже не узнали. Дело в том, что спортсмена сменила стиль и теперь предпочитает элегантные наряды.

На кадрах Мария позировала с гладким пучком на голове и в закрытом платье в горошек. Образ был дополнен легким макияжем и серьгами с жемчугом. В комментариях поклонники отметили, что Шарапова очень изменилась, и это пошло ей на пользу.

«Великолепная! Я сначала и не понял, что это Мария в ленте», «Маша, мы так по вам скучаем, где вы прячетесь?», «Невероятная девушка», - пишут в соцсетях.

Напомним, что Шарапова уже давно завершила спортивную карьеру. Сейчас она сосредоточена на собственном бизнесе, а также на материнстве. Вместе с возлюбленный Александром Гилксом она воспитывает сына Теодора. Одно время Мария пыталась привить наследнику любовь к теннису, но мальчика он не увлек, поэтому звездная мама оставила попытки.

Ранее Марию Шарапову возмутила статья о лучшей теннисистке мира в американской газете.