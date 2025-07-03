«Выдали в спичечном коробке»: актер Максим Аверин раскрыл, сколько ему заплатили за первую работу в кино

Актер Максим Аверин в интервью aif.ru рассказал, каким был самый первый в его жизни гонорар. Народный артист России признался, что в начале пути его заработок оказался довольно скромным.

Звезда «Глухаря» вспомнил, что его дебютной работой в кино стала картина 1982 года «Похождения графа Невзорова», снятая Александром Панкратовым-Черным по мотивам повести Алексея Толстого. В фильме Максим исполнил эпизодическую роль танцующего мальчика.

«Мой первый гонорар был 2 рубля. Выдали мне их в спичечном коробке. Мне тогда было 5 лет. Того первого гонорара хватило лишь на коробку цветных мелков», — поделился актер.

Заниматься актерским мастерством Аверин начал в девять лет в театральной студии при Доме кино. Тогда же он попал в Театр миниатюр, где вышел в главной роли в спектакле «Бранденбургские ворота».

Сегодня Максим Аверин — один из самых востребованных актеров России. С 2024 года он состоит в составе труппы «Ленкома Марка Захарова». В марте 2025 года ему было присвоено звание народного артиста РФ.

Ранее мы писали о том, что на спектакле в Светлогорске Максим Аверин заработал более 1 млн рублей.