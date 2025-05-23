Торжество по высшему разряду: что известно о свадьбе Павла Деревянко и Зои Фуць

Актер Павел Деревянко отпразднует свадьбу с Зоей Фуць в элитном поселке. Об этом сообщает Kp.ru.

В мае 2025 года звезда «Беспринципных» сделал предложение возлюбленной на поле стадиона «Динамо». По информации источника, их свадьба будет не менее эффектной. Торжество пройдет в элитном поселке по вип-сценарию. На свадьбе Деревянко будут декор, банкет и фильм о молодоженах.

Актер познакомился с избранницей в соцсети. Тогда Зоя отреагировала на его роль в «Беспринципных». С парой живут сыновья Зои от предыдущих отношений.

Сам актер не делился подробностями предстоящего торжества.

Ранее хакеры взломали аккаунт Павла Деревянко и слили личное видео актера с Зоей Фуць. А еще злоумышленники развели окружение актера на деньги. Подробности читайте в этой новости.

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