19-летняя невеста Григория Лепса раскрыла, как влюбила в себя певца

Невеста певца Григория Лепса раскрыла, чем покорила своего жениха. По признанию Авроры Кибы, люди к ней тянутся из-за харизмы.

После начала романа с Григорием 19-летняя девушка начала активно вести личный блог. Причем часто на ее странице можно увидеть юмористические ролики, связанные с отношениями со звездой. Так, в новом видео Киба пошутила, что влюбила в себя 62-летнего певца не внешностью или интеллектом, а природной харизмой.

«Я, которая в любой непонятной ситуации, - харизма», - отметила Аврора.

Напомним, что Аврора появилась в жизни Григория год назад. В июне 2024 года артист впервые вышел с ней в свет и официально представил, как свою невесту. Сейчас, по слухам, пара готовится к свадьбе. Но пока даже сам Лепс не может сказать, когда состоится торжество. Он признался – праздник будет летом, но вот какого года непонятно.

К слову, сейчас Киба находится в Лондоне, где учится в элитном колледже. В перерывах между семестрами она прилетает в Москву и посещает светские мероприятия. Также недавно Аврора снялась в своем первом ТВ-шоу «Мастер игры».

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила о проблемах в отношениях Григория Лепса с 19-летней невестой.