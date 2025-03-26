Мошенники просят деньги у знакомых Деревянко и вскрыли его переписку с Зоей Фуць

Мошенники взломали аккаунт актера Павла Деревянко в Telegram. Они стали просить деньги у знакомых артиста, а также вскрыли личную переписку с девушкой – Зоей Фуць.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Аккаунт был взломан 26 марта в 16 часов. За три часа преступники успели развести часть окружения Деревянко на деньги. В частности, на просьбу дать в долг откликнулся бывший водитель. Мужчина перевел 48 тыс. рублей.

Девушка Деревянко переживает по поводу случившегося.

«Пашин Telegram взломали. Помимо того, что они хотят развести всех наших знакомых на деньги, они еще вскрыли нашу с ним личную переписку, где я в неглиже. Если вдруг вы где-то увидите мой топлес, это я просто отправляла Пашке», - поделилась Зоя.

Известно, что актер пока не обращался в полицию.

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