«Только как гость»: Ирина Хакамада рассказала, что делала на остановленной силовиками вечеринке

Писательница и экс-политик Ирина Хакамада вышла на связь после скандальной вечеринки в центре Москвы с ее участием и появления видео, в котором она с трудом смогла сказать несколько слов журналисту.

В своем Telegram-канале Хакамада заверила, что мероприятие было «приличным». Она также поспешила опровергнуть появившуюся в СМИ информацию о том, что выступала там с диджей-сетом. Открестилась экс-политик и от организации вечеринки.

«Я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ)», - заверила Хакамада.

Она также добавила, что вечеринка проходила в светском формате и с деловым дресс-кодом. После прибытия силовиков, по словам Хакамады, никого лицом в пол не укладывали.

«У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все», - заключила экс-политик.

Напомним, силовики провели рейд в одном из московских отелей, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина. Стоимость билетов на мероприятие составляла от 50 до 150 тысяч рублей. За эти деньги гостям обещали «продолжение в номерах» после приветственного фуршета на первом этаже. В ходе рейда правоохранители обнаружили на полу пакетики с неизвестным белым порошком и оружие. 69-летняя Хакамада отказалась от комментариев на месте событий, ограничившись фразой: «нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа».

Ранее Ирина Хакамада заявила, что больше не хочет ассоциироваться с политикой. Она пояснила, что сконцентрировала все силы на продвижении своих онлайн практик и мастер-классов.