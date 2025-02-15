Запрещенные вещества и оружие: Ирина Хакамада заплетающимся голосом оправдалась за вечеринку с ее участием

Силовики провели рейд в одном из московских отелей, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина с участием Ирины Хакамады. Стоимость билетов на мероприятие составляла от 50 до 150 тысяч рублей.

Как пишет РЕН ТВ, гостям обещали «продолжение в номерах» после приветственного фуршета на первом этаже. При этом Хакамада была заявлена на вечеринке в качестве диджея.

Силовики потребовали у гостей лечь на пол. В ходе обыска с собаками правоохранители обнаружили на полу пакетики с неизвестным белым порошком. При этом в припаркованном рядом с отелем автомобиле нашли оружие.

69-летняя экс-политик Ирина Хакамада отказалась рассуждать о причинах срыва мероприятия, ограничившись одной фразой.

«Нет комментариев. Любовь — это исповедь Христа», - сказала Хакамада, с трудом выговаривая слова.

Ранее Ирина Хакамада заявила, что больше не хочет ассоциироваться с политикой. Она пояснила, что сконцентрировала все силы на продвижении своих онлайн практик и мастер-классов.