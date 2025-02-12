Ирина Хакамада заявила, что больше не хочет ассоциироваться с политикой. Об этом она рассказала на YouTube-канале Вадима Бухкалова.

Экономист и государственный деятель Ирина Хакамада заявила, что больше не хочет заниматься политикой. Сейчас она сконцентрировала все силы на продвижении своих онлайн практик и мастер-классов.

«Я не хочу ассоциироваться с политикой. Я давно для молодежи коуч, бизнес-тренер. Да, я периодически плаваю против течения. Нужно быть иногда как карп — это единственная рыба, которая умеет плыть против течения, поэтому она святая в Японии. Я плыву по своему течению и если оно не совпадает с общим трендом, меня это не интересует», — рассказала она.

При этом Хакамада заявила, что не обращает внимания на происходящее в мире.

Ранее мы писали о том, что Ирина Хакамада рассказала, как закрыла долг покойного мужа в 2,5 млн евро.