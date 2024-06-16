«Только бы горло ему не перерезать»: Виктория Боня «наехала» на Сашу Стоуна в Дубае

Виктория Боня и Саша Стоун стали участниками нового сезона шоу «Выжить в Дубае». Как оказалось, звезды поругались еще до начала испытаний. Об этом сообщает StarHit.

В новом сезоне проекта команда знаменитостей поборется с обычными участниками за приз в размере 10 миллионов рублей. Журналистам удалось выяснить, что в звездной команде страсти уже накаляются.

Так, Виктория Боня поссорилась с Сашей Стоуном, не успев обустроиться. Блогеры не могли решить, как соорудить спальные места, учитывая, что на шоу приехали две пары.

Стоун заявил, что его раздражает поведение Бони. В свою очередь, звезда «Дома-2» испытывает такие же чувства к участнику реалити.

«Я думаю, только бы ночью его не замочить, мачете не взять и горло бы ему не перерезать! Но я сдержалась!» – заявила Виктория Боня.

Кроме них, в состав команды знаменитостей вошли Надежда Сысоева, рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой, борец Торнике Квитатиани и актер Вячеслав Чепурченко.

Известно, что Джиган сначала отказывался принимать участие в проекте, однако супруга смогла уговорить музыканта.

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