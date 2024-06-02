«Это для него страшный сон»: Оксана Самойлова раскрыла секрет Джигана

Оксана Самойлова рассказала, что Джиган изначально был против съемок в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Недавно знаменитая пара приняла участие в проекте «Выжить в Дубае. Возвращение». Однако, как утверждает Оксана Самойлова, ее супруг всячески сопротивлялся этому.

«Джиган – хейтер всех реалити, он никогда себя в этом формате не видел, он ненавидел себя в этом. Это для него страшный сон», – призналась модель.

Чтобы уговорить рэпера на съемки, Самойлова просто поставила его перед фактом. Она сказала мужу, что точно поедет, после чего ему не оставалось другого выхода.

«До момента вылета он молился, чтобы отменили рейс, чтобы что-то произошло, чтобы мы не поехали», – вспоминает Оксана.

Однако, по словам модели, во время съемок Джиган испытал непередаваемые эмоции. Он заявил, что никогда столько дней подряд не веселился так, как на шоу.

Ранее мы писали, что Викторию Боню застали в компании немецкого модельера Филиппа Плейна. Пара появилась на вечеринке в Монако.