«Можно долго смеяться»: Виктория Боня объяснила, зачем ей нужен телохранитель

Телеведущая Виктория Боня недавно смогла преодолеть все визовые трудности спустя несколько месяцев. Теперь модель вместе с дочерью отправилась во Францию и рассказала в личном блоге об интересной истории, которая с ней произошла.

По словам Виктории Бони, ей и ее 12-летней дочери Анджелине необходим личный охранник. Знаменитость объяснила, что мужчины до сих пор продолжают путать ее с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

«Можно долго смеяться над тем, что меня принимают за Анджелину Джоли, но люди в жизни действительно меня путают с ней», — написала Виктория Боня и опубликовала в соцсети видео в качестве доказательства.

На кадрах из аэропорта во Франции видно, как к телеведущей и ее дочери подходит мужчина с фото актрисы и просит расписаться на снимке. Виктория Боня объяснила незнакомцу, что они с Анджелиной Джоли просто похожи, как сестры.

«Вот почему нам нужен телохранитель», — добавила знаменитость и показала рядом с собой мужчину плотного телосложения в черном костюме, намекнув на то, что он персонально ее охраняет.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Алена Водонаева сцепилась с Викторией Боней из-за актера Никиты Кологривого.