«То ли икону нести, то ли руку пожать»: Боярский вспомнил, как Матвеев просил руки его единственной дочери

Михаил Боярский вспомнил, как Максим Матвеев пришел просить руки его единственной дочери.

Артист признался, что не ожидал визита будущего зятя с такой целью. По этой причине в тот момент Михаил Сергеевич начал переживать намного больше, чем сам Максим. Боярского такой поступок не только впечатлил, но и заставил краснеть, так как Матвеев на его фоне казался очень уверенным.

По словам Боярского, тогда он еще даже не понимал, как нужно реагировать и что говорить, ведь просьба его сильно ошарашила.

«Максим просил руки моей дочери. Пришел с цветами, с тортом. Растерян был больше я, чем он. Он как раз выглядел уверенно, мужественно. А я в халате… Как в таких случаях себя вести: то ли икону нести, то ли руку пожать, то ли поцеловать — черт его знает», — признался Боярский в шоу «Судьба человека».

Также Михаил вспомнил, и о скором решении брата Елизаветы узаконить отношения. Но он, в отличие от Максима, был менее сентиментальным. Сергей не спрашивал у родителей разрешения на брак, а поставил их перед фактом, заявив о своем решении.

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