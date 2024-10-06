«Никогда не ругались»: Сергей Жуков высказался об отношениях с супругой спустя 20 лет брака

Сергей Жуков рассказал, что он ни разу не ругался с женой за 20 лет брака.

Солист группы «Руки вверх» признался, что у них с супругой Региной Бурд есть свои установки и правила в семье. Так, звездная пара договорилась, что они не не должны ругаться и выяснять отношения на глазах у детей. Именно по этой причине супруги довольно редко ссорятся.

По словам Сергея, если в их отношениях случаются недопонимания или конфликты, то он их быстро пытается уладить. Однако когда дело доходит до ссоры, то тут уже срабатывает их общее правило, когда кто-то из них должен сделать первый шаг: подойти и поговорить, чтобы помириться и решить все проблемы.

«Мы за 19 лет брака никогда не ругались, не хлопали дверью — я даже не выходил из дома погулять. Договорились так: через 15 минут после ссоры кто-то подходит и мирится», — признался артист в шоу «Секрет на миллион».

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