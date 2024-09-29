Драйвовая свадьба в кедах: 44-летняя Анна Семенович рассказала, когда выйдет замуж

Певица Анна Семенович посетила большой фестиваль «Удачные песни» в Live Арене и заявила, что планирует выйти замуж в следующем году. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Скоро, не переживайте… В январе отдохнем и там будем думать», - сказала экс-солистка группы «Блестящие».

При этом она подчеркнула, что заявление в ЗАГС они с возлюбленным не подавали, так как сейчас можно расписаться в течение одного дня и не надо ждать около месяца, как это было раньше.

«Я бы хотела минимальную свадьбу, где будет мало людей, только самые близкие. Где-нибудь за городом без туфлей и в кедах. Что-нибудь такое драйвовое», - поделилась 44-летняя Семенович.

При этом Анна не уточнила, завершился ли у ее возлюбленного бракоразводный процесс в Германии.

Напомним, в июле Анна Семенович рассказала, что около полутора лет познакомилась к караоке с бизнесменом по имени Денис. Она знала, что мужчина женат, но давно не живет с супругой. По словам Анны, семья ее избранника проживает в Германии, а там развод оформляется годами.