SHOT: от имени блогерши Елены Блиновской запустили марафон из СИЗО

От имени блогерши Елены Блиновской запустили марафон из СИЗО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На официальном сайте Блиновской появилось сообщение о запуске марафона. В его анонсе сказано, что Елена поделится подробностями своего задержания и расскажет о неуплате налогов. Также было заявлено, что блогерша лично пообщается с каждым участником марафона.

Адвокат Елены сообщил, что ее сайт был взломан и они уже готовят заявление в полицию. Это уже пятый случай хакерской атаки на соцсети Блиновской.

Напомним, что на данный момент блогерша находится в СИЗО без доступа в Сеть.

Ранее Мосгорсуд оставил блогершу Елену Блиновскую в СИЗО, отклонив ее ходатайство. Подробности смотрите в этой новости.

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