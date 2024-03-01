SHOT: от имени блогерши Елены Блиновской запустили марафон из СИЗО
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От имени блогерши Елены Блиновской запустили марафон из СИЗО. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
На официальном сайте Блиновской появилось сообщение о запуске марафона. В его анонсе сказано, что Елена поделится подробностями своего задержания и расскажет о неуплате налогов. Также было заявлено, что блогерша лично пообщается с каждым участником марафона.
Адвокат Елены сообщил, что ее сайт был взломан и они уже готовят заявление в полицию. Это уже пятый случай хакерской атаки на соцсети Блиновской.
Напомним, что на данный момент блогерша находится в СИЗО без доступа в Сеть.
Ранее Мосгорсуд оставил блогершу Елену Блиновскую в СИЗО, отклонив ее ходатайство. Подробности смотрите в этой новости.
Также сообщалось о том, что Полина Гагарина назвала враньем новости об отказе исполнять гимн России на матче.