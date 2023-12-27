Тина Канделаки сделала заявление о фильме «Иван Васильевич меняет все» с участием Киркорова

Генеральный директор телеканала ТНТ и сопродюсер новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все» Тина Канделаки сообщила, что за несколько дней до 31 декабря было принято решение переснять некоторые сцены в пародийной комедии.

Она пообещала в своем Telegram-канале, что новый вариант фильма станет гораздо интереснее, острее и провокативнее.

Главной причиной внесения изменений в сценарий Канделаки назвала желание победить в конкурентную новогоднюю ночь другие телеканалы и порадовать любимого зрителя хорошей комедией.

Ранее изображение певца Филиппа Киркорова исчезло с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», который покажут в эфире телеканала ТНТ вечером 31 декабря. При этом сыгравшей Барби певице Анне Asti повезло немного больше – ее персонажа не стали удалять с афиши, но лицо спрятали за крупными очками.

Причиной отмены участия артистов в новогодних программах стала вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие. Многие из них поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После вечеринки всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Анастасия Ивлеева записала 20-минутное видео, посвященное скандальной «голой» вечеринке. Со слезами на глазах 32-летняя звезда заявила, что готова к «любым исходам», так как потеряла связь с реальностью из-за известности и денег.