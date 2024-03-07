«Тебе повезет»: Канделаки обратилась к участвующему в «Новой Фабрике звезд» сыну

Продюсер Тина Канделаки публично обратилась к сыну, участвующему в «Новой Фабрике звезд». Соответствующую публикацию она сделала в своем микроблоге.

«Смотрю „Дневники Новой фабрики звезд“… Я, как мама, очень болею. Надеюсь, сынок, что в субботу тебе повезет», — написала Канделаки.

Знаменитость подчеркнула, что наследнику предстоит оказаться «среди сильных еще более сильным». Она также добавила, что верит в сына.

Напомним, Лео Канделаки в последний момент оказался в числе участников шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ благодаря Сергею Шнурову. При этом лидер рок-группы «Ленинград» сразу же номинировал сына Тины Канделаки на вылет.

Ранее певица Ирина Тонева объяснила, зачем на «Фабрику звезд» берут детей знаменитостей.

Также сын Михаила Круга рассказал, что недоволен своим выступлением на «Новой Фабрике звезд».