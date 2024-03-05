Сын Тины Канделаки попал в номинацию на вылет в шоу «Новая Фабрика звезд»
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Музыкант Лео Канделаки в последний момент попал в число участников шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ благодаря Сергею Шнурову. При этом лидер группы «Ленинград» сразу же номинировал сына Тины Канделаки на вылет.
Дуэт с певцом Ваней Дмитриенко оказался для начинающего артиста не самым удачным.
«Я вообще все мимо кассы спел», - признался Лео в разговоре с другим участником.
После известий о предстоящем выступлении с группой «Ленинград» Канделаки приободрился, отметив, что счастлив, даже если в итоге «вылетит» с шоу.
«Он главный в рок-музыке, главный! Он крутые хиты сделал, которые все знают. И мне с мэтром играть! Вылечу — не вылечу, да плевать», - эмоционально заявил Лео.
Как пояснил второй наставник фабрики Сергей Жуков, в первую номинацию попали те, в чье большое будущее есть вера.
«Не надо относиться к этому как чему-то страшному и ужасному», - приводит слова лидера группы «Руки вверх!» StarHit.
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