Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену, чтобы снизить миллионные алименты. Об этом сообщает StarHit.

В 2025 году певец официально расторг брак с Анной Девочкиной. Экс-супруги развелись без имущественных и финансовых споров: Тимур оставил Анне почти всю недвижимость и помогал деньгами в воспитании детей. Однако, как сообщает источник, в сентябре артист подал два иска. Тимур просит снизить алименты в три раза — до 500 тысяч рублей в месяц.

В окружении певца поговаривают, что Родригез не глядя подписал документы у нотариуса. Теперь, как утверждает StarHit, он осознал, что не потянет миллионную сумму ежемесячных выплат.

Сам Тимур не комментировал новости в СМИ.

На сегодняшний день он счастлив в отношениях с Катей Кабак, которую обвиняли в крахе семьи. Сами же артисты утверждают, что их долгое время связывала дружба.

Ранее актриса Катя Кабак ответила хейтерам, критикующим Тимура Родригеза из-за измен. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Полина Диброва с адвокатом ответили на слухи о скорой свадьбе.