«Надеюсь, выступит группа ЗаVисть»: Полина Диброва с адвокатом ответили на слухи о скорой свадьбе

Полина Диброва ответила светской львице Алене Кравец, заявившей о предстоящей пышной свадьбе экс-жены телеведущего Дмитрия Диброва с любовником-миллиардером Романом Товстиком.

«Здорово, что Алена так осведомлена. Но мы с ней не знакомы», — кратко сказала Полина в беседе с Kp.ru.

При этом ее адвокат Марина Дубровская поспешила «уколоть» коллегу, юриста Катю Гордон, до недавнего времени представлявшую интересы бывшей жены бизнесмена Елены Товстик.

«Счастья молодым. Надеюсь, на свадьбе выступит группа «ЗаVисть», —с иронией сказала Дубровская.

Стоит отметить, что «ЗаVисть» — это музыкальный дуэт, в котором выступают телеведущая Лера Кудрявцева и Катя Гордон.

Напомним, брак миллиардера Товстика продлился 22 года, у пары шестеро детей. Дмитрий и Полина Дибровы развелись 25 сентября после 16 лет совместной жизни, у них трое сыновей.

Ранее Елена Товстик заявила, что Диброва и ее бывший муж Роман не будут вместе. Женщина выразила надежду, что у Романа спадет пелена с глаз, и она в итоге останется со своей второй половиной и будет радоваться жизни.