«Люди любят обсуждать»: Кабак защитила Родригеза от хейтеров и обвинений в измене

Катя Кабак ответила хейтерам и встала на защиту Тимура Родригеза.

Звездная пара ежедневно сталкивается с негативными высказываниями от своих недоброжелателей: Тимура называют изменником, а Катю обвиняют в том, что она разрушила брак артиста.

Однако Родригез и Кабак стараются не обращать внимание на своих хейтеров. Катя призвала подписчиков заняться своей жизнью, а не лезть в чужую, распуская сплетни.

«Люди любят обсуждать то, что происходит в чужой жизни. Особенно если это касается отношений известных людей. Стремятся повесить ярлык, сделать вывод, придумать свою версию событий. Я давно поняла: объяснять что-то — бессмысленно. Что бы ты ни сказал, люди все равно услышат то, что хотят услышать, и интерпретируют это по-своему», — заявила Кабак в личном блоге.

Напомним, что Тимур Родригез развелся с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Причина расставания неизвестна, но в окружении Тимура рассказывали, что все это время женщина страдала от неверности мужа. Катя Кабак в прошлом году также прекратила отношения с бывшим мужем, с которым была в браке с 2017 году.

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