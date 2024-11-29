Тимур Родригез назвал нынешнее время «чудовищным» для юмора

Российский певец, шоумен и комик Тимур Родригез поделился мнением о состоянии современного юмора. Его слова приводит Газета.Ru.

Как признался артист, в настоящее время во всем мире «абсолютно чудовищное время» для юмора, поскольку «каждый считает себя имеющим право высказывать свое мнение».

«Мы столкнулись с тем, что «обсуждения у подъезда» стали публичными, и подъезды по всему миру стали объединяться. Толпа, желающая обратить на себя внимание всеми возможными способами, крайне опасна. Когда желание получить подтверждение своей иллюзорной значимости превыше всего, о человечности, понимании, эмпатии не может идти речи», - высказался шоумен.

Родригез уточнил, что всегда был терпим к разному виду юмора — за исключением того, что позволяют себе журналисты печально известного французского журнала Charlie Hebdo.

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