«Месяцы разгрузки»: Тимуру Родригезу пришлось сесть на жесткую диету

В прошлом году Тимур Родригез стал ведущим нового трэвел-шоу «Попутчик». Артист признается: после участия в программе ему пришлось устраивать разгрузочные дни.

«Попутчик» — шоу о путешествиях, в котором в путешествие со звездным ведущим отправляется герой из народа.

Как пояснил шоумен, самое неприятное после любого трэвел-шоу — по приезде вставать на весы. В программе ведущему приходилось демонстрировать и пробовать еду разных народов.

«Вот и приходится потом устраивать месяцы разгрузки. И даже не в качестве облегчения после, а скорее наоборот — в качестве подготовки к новому сезону», — приводит его слова Газета.Ru.

Певец отмечает, что его попутчики получает море удовольствия после участия в шоу. У них меняется взгляд на жизнь, они ставят новые цели, пройдя этот увлекательный путь, отметил Родригез.

Ранее бывшая жена Тимура Родригеза намекнула, что певец изменял ей с подругой. Анна Девочкина обвинила артиста в неверности в соцсети.