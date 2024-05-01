«Водил в их спальню любовниц»: раскрыта причина развода Тимура Родригеза с женой

Спустя почти год после расставания телеведущего Тимура Родригеза с супругой Анной Девочкиной раскрыта причина развода пары. В беседе с Kp.ru приятель женщины заявил, что супруги разошлись из-за измен шоумена.

По словам собеседника издания, на данный момент Тимур Родригез и его жена находятся в процессе развода. Приятель Анны Девочкиной рассказал, что женщина терпела измены мужа еще будучи в браке.

«Ане тяжело было терпеть измены. Тимура постоянно не было дома. Это уже была не семья, а отношения на расстоянии. С Кабак у Тимура сейчас серьезный роман. <…> Но помимо Кати, насколько я знаю, у Тимура еще есть интрижки. Сколько там сейчас вокруг него девушек крутится — сложно сказать. Но прочная связь у него только с Кабак», — поделился мужчина.

Друзья жены артиста отметили, что Анна Девочкина тяжело переживает развод с мужем, поскольку «предательство и измены довели ее». Сейчас женщину поддерживают дети.

«Аня считает, что всему виной звездная болезнь. Говорит, после появления в шоу „Маска“ популярность ударила ему в голову, появилась вседозволенность. Когда Ани не было дома, он водил в их спальню любовниц. Как-то их с Тимуром дом ограбили, и Аня считает, что это не случайность», — рассказала подруга жены Тимура Родригеза.

Напомним, в сентябре 2023 года Тимур Родригез публично объявил о разводе с женой Анной Девочкиной после 16 лет брака. Тогда телеведущий отказался раскрывать причины расставания. Как утверждает шоумен, они с экс-супругой поддерживают хорошие отношения и продолжают вместе воспитывать детей.

После развода Тимур Родригез стал часто появляться на мероприятиях в компании актрисы Кати Кабак, из-за чего артистов стали подозревать в отношениях.

Ранее сообщалось о том, что Тимур Родригез подогрел слухи о романе с Катей Кабак. Шоумен и актриса появились вместе на премьере сказки «Летучий корабль».