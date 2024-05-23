Дмитрий Тарасов рассказал о поиске жилья после продажи общего дома с Бузовой

Дмитрий Тарасов рассказал о поиске жилья после продажи общего дома с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает StarHit.

Дмитрий Тарасов стал гостем конференции «Ценнее денег». После мероприятия футболист рассказал о поиске жилья после продажи дома, построенного в браке с Бузовой. Сейчас Дмитрий вместе с семьей временно проживает в таун-хаусе. Как выяснилось, Тарасов и его жена мечтают о собственной недвижимости.

«Мы шли к переезду, мы этого хотели. Любой переезд — это тяжело. Вещей у нас очень много. В таун-хаус мы переехали пока временно, думаем над покупкой жилья — приобретем готовый дом. Пока еще не определились с этим», — высказался спортсмен.

Ранее Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко напугали фанатов новостями о сыне. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 44-летняя певица Анна Семенович вспомнила про свой самый стыдный поступок.