«Тимур, прости»: Киркоров публично обратился к Хайдарову после громкого скандала

Филипп Киркоров сорвался с диеты после операции у хирурга Тимура Хайдарова. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог певца.

Не так давно Киркоров перенес очередную пластическую операцию. На этот раз артист сделал себе кубики пресса и вывел из организма лишний жир. Это привело к тому, что сейчас Филипп может похвастаться спортивным, упругим телом. Правда, для того, чтобы килограммы не вернулись, Хайдаров прописал артисту строгую диету.

Как выяснилось, Филипп нарушил рекомендации врача и позволил себе лишнее. Об этом певец публично рассказал в своей соцсети. В личном блоге Киркоров поделился видео из самолета, во время которого он обратился к Тимуру и рассказал о съеденных конфетах.

«Тимур, прости. Но эти конфеты — это просто нечто. Там внутри клубника. Поплыла моя диета», — пожаловался исполнитель хита «Зайка моя».

При этом Филипп пообещал: как только он прилетит в Москву, то обязательно наладит режим питания.

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