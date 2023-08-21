Хирург Тимур Хайдаров вернулся в РФ и приступил к работе после скандала с певицей Славой. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на личный блог доктора.

После того, как артистка публично обвинила Тимура в непрофессионализме, он в спешке покинул РФ. Хайдаров вместе с супругой и детьми отправился на отдых в Грецию. Известно, что компанию семейству составил Филипп Киркоров, который постоянно пользуется услугами хирурга.

Спустя время Тимур решил вернуться в Россию. В соцсети врач поделился кадрами из собственной клиники. По словам Хайдарова, после отпуска его график расписан по часам.

«У нас планируется много операций. Будет много красоты», — сообщил хирург.

Ранее адвокат Елена Сенина сообщила, что пластический хирург Тимур Хайдаров официально не работает. Подробности смотрите в этой статье.

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