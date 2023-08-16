В архивах информация не найдена: хирург Хайдаров не имеет официального места работы

Стали известны новые подробности скандала с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова, на которого с критикой обрушилась бывшая пациентка певица Слава. Оказалось, что врач не имеет официального места работы, пишет kp.ru.

Слава рассказала своим подписчикам о ситуации с Хайдаровым почти месяц назад. Исполнительница обвинила специалиста в том, что он изуродовал ей грудь. К заявлению звезды присоединилась ее коллега Любовь Успенская. Кроме того, жертвами медийного хирурга стали многие другие женщины.

В обстоятельствах сучившегося попыталась разобраться известный адвокат Елена Сенина. Она связалась с сетью клиник Хайдарова, чтобы получить сведения о медиках, под чей нож ложились пациентки. Также юрист попыталась разобраться, почему в учреждения хирурга оплата проводится только наличными. В итоге ей удалось получить обратную связь.

Так, в клиниках Хайдарова не смогли найти информацию о пациентках, которые там оперировались. Ее просто не оказалось в архивах. Данное обстоятельство очень удивило Сенину.

Но еще больше вопросов вызывает то, что учреждения медийного хирурга даже не принадлежат ему. Хайдаров, согласно документам, нигде не значится и официально не трудоустроен, заявила адвокат. В связи с этим, по словам Сениной, ей будет рассмотрен вопрос в контексте наличия признаков мошенничества, что является поводом для обращения в правоохранительные органы.

Ранее адвокат Хайдарова сделал важное заявление на фоне разразившегося скандала. Он заявил, что звездный хирург не собирается выплачивать компенсацию певице Славе. Не будет выплат и тем, кто присоединился к «бунту» в процессе, подытожил защитник Хайдарова.