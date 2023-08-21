59-летняя певица Лолита Милявская потеряла голос из-за болезни. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на личный блог артистки.

В соцсети Милявская поделилась роликом, во время которого она пожаловалась на плохое самочувствие. По словам певицы, она «словила» сильный бронхит, из-за которого пропал голос. Несмотря на то, что Лолите оказали медицинскую помощь, ее состояние не улучшилось.

«Работать пришлось. Вливание помогло, а разговаривать невозможно. Сегодня попробую помолчать и меньше курить», — высказалась знаменитость.

Также артистка добавила: ее случай подтверждает наличие «гуляющего по стране» вируса.

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