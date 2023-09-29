Тимур Хайдаров и его жена пожаловались на травлю в Сети Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает издание kp.ru.

Пластический хирург неоднократно заявлял, что он и его семья подвергаются травле. Из-за этого жене Тимура пришлось обратиться в полицию. Кроме того, звездная пара встретилась с Екатериной Мизулиной и сообщила ей о своей проблеме. Глава Лиги безопасного интернета рассказала об этом в личном блоге.

«Ко мне обратились Тимур Хайдаров и Светлана Сильваши, которые столкнулись с волной хейта и угрозами. Несмотря на то, что в законе есть все нормы, защищающие гражданина, на практике это редко работает», — высказалась Екатерина.

Жена Хайдарова подтвердила встречу с Мизулиной. Светлана показала ей переписки, сообщения и ролики публичных людей с оскорблениями в их адрес. Изучив материал, Екатерина поддержала пару. По словам Сильваши, проблема травли в Сети стала уже глобальной.

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