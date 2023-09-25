«На коротком поводке»: психолог объяснила желание Хайдарова изменить внешность жены

В эфире шоу «Осторожно: Собчак» супруга Тимура Хайдарова рассказала, как хирург переделал ее внешность. Узнав историю Светланы Сильваши, многие поинтересовались: что побудило Тимура изменить внешние данные жены? Возможна ли настоящая любовь в таком браке? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная прокомментировала недавнее интервью Хайдарова и ответила на волнующие вопросы.

Мифы вокруг пластики

Принято считать, что если речь идет о пластической хирургии, то всегда за этим стоят какие-то психологические причины. Чаще всего так и бывает: женщины стремятся сохранить молодость, избавиться от недостатков (реальных и вымышленных), повысить самооценку.