«На коротком поводке»: психолог объяснила желание Хайдарова изменить внешность жены
Психолог Мирная объяснила поступок Хайдарова, полностью изменившего внешность жены.
© Из профиля Instagram* Сильваши (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
В эфире шоу «Осторожно: Собчак» супруга Тимура Хайдарова рассказала, как хирург переделал ее внешность. Узнав историю Светланы Сильваши, многие поинтересовались: что побудило Тимура изменить внешние данные жены? Возможна ли настоящая любовь в таком браке? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Инна Мирная прокомментировала недавнее интервью Хайдарова и ответила на волнующие вопросы.
Мифы вокруг пластики
Принято считать, что если речь идет о пластической хирургии, то всегда за этим стоят какие-то психологические причины. Чаще всего так и бывает: женщины стремятся сохранить молодость, избавиться от недостатков (реальных и вымышленных), повысить самооценку.
«Тимур в своем интервью подчеркнул, что многих пациенток берет «на стол» через кабинет психолога. Это — правильный подход. Но если женщина осознанно, взвесив все за и против, решила как-то подшлифовать свою внешность, то имеет на это право. Не стоит сразу искать психологические причины», — высказалась эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Осознанный выбор
«Случай жены Тимура — как раз из этой области. Красивая молодая девушка решила стать еще привлекательнее. Её внешность действительно достойна похвалы. Видно, что это комплексная работа над собой: пластика, спорт, уход. Хорошо, что муж поддержал ее в этом желании. Намного чаще мы видим другую картину: мужчина все запрещает, держит жену на коротком поводке», — поделилась мнением психолог.
Инна Мирная
Психолог
Гармоничная семья
Эксперт убеждена, что, на первый взгляд, брак Тимура выглядит счастливым. Посмотрев интервью, Инна заметила, что у супругов есть общие ценности. Речь идет про стремление к красоте и покорение новых вершин.
«Как Тимур в свое время пошел навстречу супруге, так и она сейчас стала ему опорой в трудные времена. Напомню, что на хирурга со всех сторон идет хейт. Когда видишь такие пересуды вокруг чужой семьи, так и хочется сказать: «Займитесь своей жизнью и внешностью»», — резюмировала психолог.
Инна Мирная
Психолог