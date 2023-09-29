Певица Слава возмущена поведением Андрея Малахова после его шоу с Хайдаровым

Певица Слава возмущена поведением Андрея Малахова после его шоу с Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает WomanHit.ru со ссылкой на личный блог артистки.

Конфликт певицы Славы и хирурга Тимура Хайдарова набирает обороты. Недавно доктор посетил шоу Андрея Малахова, в котором он поделился своей версией инцидента. Посмотрев передачу, артистка не смогла совладать с эмоциями.

По мнению знаменитости, хирург использует «грязные» методы борьбы. Кроме того, она убеждена, что Тимуру нужны рейтинги, поэтому он так часто дает интервью по этой теме. Как выяснилось, совсем скоро россияне увидят еще одну передачу с Хайдаровым, посвященную конфликту с певицей.

«Они уже снимают новую программу и позвали нас. Им нужны рейтинги, но мы, конечно, не пойдем. Мы ходим по ноте закона», — высказалась знаменитость.

Также Слава возмутилась поведением Малахова. По словам певицы, ее с телеведущим связывала давняя дружба. Вот почему артистку удивила передача, в которой про нее сказано много лжи.

«Андрей, тебе не стыдно? Ты знаешь меня миллионы лет. Знаешь, как я делаю и что я делаю», — обратилась к Малахову певица.

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