Тимур Еремеев будет вести шоу «За гранью» вместо 55-летнего Сергея Соседова. Об этом сообщает издание StarHit.

Соседов долгое время вел передачу «За гранью», однако на сегодняшний день Сергея с ней ничего не связывает. Как выяснилось, у телеведущего закончился контракт, который не стали продлевать. Известно, что теперь в эфире шоу будет появляться Тимур Еремеев.

«Программа — это попытка протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. Сейчас я смотрю много выпусков передачи, чтобы настроиться на работу в студии», — высказался Тимур.

На данный момент нет информации о том, чем будет заниматься Соседов в 2024 году. Ранее он признавался, что рад быть частью шоу «За гранью». Однако недавно музыкальный критик заявил, что устал от участия в телешоу. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 68-летнюю певицу Ларису Долину разоблачили в шоу «Аватар» в образе Мухи-Цокотухи.