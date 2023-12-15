«Уже не было сил»: Сергей Соседов рассказал об усталости от телешоу

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что устал от участия в телешоу, об этом сообщает mk.ru.

Сергей Соседов был одним из наставников белорусского шоу «Фактор Бай». Однако в новом сезоне он уже не появится. Как стало известно журналистам, его кресло занял продюсер Иосиф Пригожин.

По словам самого Соседова, он устал от совмещения нескольких телешоу в разных странах.

«Шоу перестало доставлять мне удовольствие, и у меня уже не было сил совмещать ток-шоу „За гранью“ в Москве и „Фактом Бай“ в Минске. Я уставал чрезвычайно, у меня падала температура, падало давление, у меня был упадок сил, я никак не мог выспаться», — объяснил он.

Соседов добавил, что не видел шоу с участием Пригожина и считает, что компетентность членов жюри должны в первую очередь оценивать зрители.

«Здесь мнения и оценки должны давать зрители, ведь это для них делается каждое шоу, а вовсе не для тех персон, которые в нем снимаются», — заявил критик.

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