68-летнюю певицу Ларису Долину разоблачили в шоу «Аватар» в образе Мухи-Цокотухи. Об этом сообщает издание StarHit.

Во время недавнего выпуска шоу «Аватар» члены жюри раскрыли еще один образ. Как выяснилось, Мухой-Цокотухой была Лариса Долина. Для своего выступления она выбрала композицию, ради которой ей пришлось изменить тембр голоса. Несмотря на это, судьи единогласно решили, что под маской скрывается Долина.

После разоблачения певица заявила, что узнать ее было не так сложно: «Вы столько лет меня знаете». Ей возразила Ирина Понаровская, которая отметила, что Долиной удалось обмануть членов жюри. Как выяснилось, некоторые судьи спутали Ларису с мужчиной.

«Вы скрывались гениально», — высказалась Ирина.

Ее мнение поддержал Сергей Лазарев. «Мы три передачи подряд называли ваше имя, потому что так можете только вы», — резюмировал артист.

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