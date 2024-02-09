Тимур Батрутдинов стал новым наставником популярного шоу

Известный комик и телеведущий Тимур Батрутдинов стал новым наставником во втором сезоне шоу «Лига городов». Об этом сообщает телеканал ТНТ.

«Мне надо учиться быть жестким и решительным, в «Холостяке» не получилось, надо исправляться», — анонсировал свою работу на проекте артист.

Уточняется, что премьера нового сезона «Лиги городов» запланирована на ТНТ 11 февраля. Участники шоу поборются за приз в 10 млн рублей, пытаясь рассмешить звездное жюри и зрителей.

В первом выпуске второго сезона перед аудиторией предстанет победитель прошлого сезона, «Чемодан» из Гурьевска, новая команда «Агрофак» из Ставрополя и «Северяне» из города Нягань. Вдобавок создатели проекта готовят возвращение и других полюбившихся зрителям команд.

Ранее Тимур Батрутдинов признался, что ему пора найти жену.

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